В Украине создадут оперативные штабы для мобильного реагирования на рейдерские атаки в период уборки урожая

Правительство Украины приняло решение о создании оперативных штабов на базе облгосадминистраций (ОГА), в которые войдут представители Минюста, Госгеокадастра, МВД, Генпрокуратуры и профильных аграрных ассоциаций для мобильного реагирования на рейдерские захваты в период уборки урожая.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду.

Руководители таких штабов (главы обладминистраций) раз в две недели будут информировать о своей работе Кабмин, Минюст, МВД.

Главы ОГА должны будут отчитаться о результатах своей работы до 15 ноября 2017 года.

Рабочую группу по координации работы оперативных штабов возглавит первый вице-премьер-министр Степан Кубив.