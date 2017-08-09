Кабмин утвердил финплан "Энергоатома" на 2017г.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НАЭК "Энергоатом" на 2017 год с чистой прибылью 240 млн грн.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду.

"Компания качественно изменила свои показатели – если на май прошлого года мы имели в общей генерации порядка 47%, то за 6 мес. текущего года взнос атомной промышленности – 58,3% … Но, должен сказать, это никак в финплане не отобразилось на их прибылях. В частности, если доходы за 2017 год увеличились до 41,16 млрд грн, что практически на 2 млрд грн больше, … то чистая прибыль компании составила 0,24 млрд грн", - отметил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в ходе доклада по этому вопросу.

Он высказал мнение, что подход Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) к тарифообразованию для "Энергоатома" – несправедлив.

"Если условно, компания "Центрэнерго", генерируя 2,5% от общего объема получает прибыль 1 млрд грн, а система, генерирующая более 58% от общего объема, получает прибыль 240 млн грн – очевидно, что здесь тарифная политика не подходит", - отметил он.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман поручил И.Насалику изучить вопрос корректировки тарифов "Энергоатома" с НКРЭКУ.

"Поручаю вам провести работу с НКРЭКУ и четкие расчеты, чтобы определиться. Но помните одну вещь – никаким образом это не должно повлиять негативно на цену электроэнергии для украинских граждан", - резюмировал он.

Как сообщалось, "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт, которые вместе с Южно-Украинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс.