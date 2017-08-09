Гройсман раскритиковал решения НКРЭКУ в рамках внедрения стимулирующего регулирования

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обрушился с критикой на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) за решения, принятые в рамках внедрения стимулирующего регулирования (RAB-регулирования).

"Так называемый RAB-тариф, который недавно был введен НКРЭКУ, не поддерживается и не может поддерживаться украинским правительством. Я как премьер-министр такой подход не поддерживаю и знаю позицию коллег-министров. Мы считаем, что он является необъективным, несправедливым, не отвечает условиям прозрачности и может привести к лишним затратам для граждан при оплате электроэнергии", - заявил В.Гройсман на заседании правительства в среду.

Он поручил вице-премьеру Степану Кубиву и министру энергетики Игорю Насалику организовать обсуждение решений НКРЭКУ по RAB-регулированию.

"Наша позиция состоит в том, чтобы НКРЭКУ дала все расчеты, чтобы провести обсуждение с экспертной средой по конкретным пунктам и доказать им (комиссии – ИФ), что схема, которую они внедряют, работать не может. Необходимо принимать объективные и прогрессивные, а не сомнительные решения … На старые активы, которые они оценили втридорога, начислять проценты – это что такое?", - подытожил премьер-министр.

Как сообщалось, НКРЭКУ сформировала нормативную базу для перевода облэнерго на RAB-регулирование.