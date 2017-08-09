Экономика

13:10 09.08.2017

Кабмин в среду отменил решение о репрофайлинге ОВГЗ в портфеле НБУ

Кабинет министров Украины во время заседания в среду отменил решение о репрофайлинге облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности Национального банка Украины (НБУ).

"Минфин и НБУ не достигли согласованного решения. Мы рассчитывали на этот ресурс, но, к сожалению, его не получили. Решение (об отмене решения о репрофайлинге от 24 мая 2017 года – ИФ) принято", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания.

Как сообщалось, правительство в конце мая одобрило согласованный с НБУ репрофайлинг принадлежащих ему ОВГЗ суммарным номинальным объемом 377,9 млрд грн, который предполагает реструктуризацию этого долга до 2047 года и равномерное его погашение примерно по 13 млрд грн в год. В собственности Нацбанка останутся уже выпущенные ОВГЗ на сумму 151,12 млрд грн.

Процентная ставка по новым облигациям определена на уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта (п.п.). В случае дефляции процентный доход будет выплачен по ставке 1,5% годовых.

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Интерфакс-Украина
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