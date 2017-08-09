Экономика

12:23 09.08.2017

В Украине оклады отвечающих за кибербезопасность госслужащих повышаются на 20%

Кабинет министров Украины увеличил на 20% должностные оклады государственным служащим, которые отвечают за кибербезопасность.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал его среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, Кабмин увеличил оклады госслужащих, которые выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий на 20%.

При этом правительство установило, что оклады первых заместителей руководителей отдельных структурных подразделений госорганов могут устанавливаться на 3% (ранее - на 5%) ниже оклада руководителя соответствующего подразделения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Кабмин в среду отменил решение о репрофайлинге ОВГЗ в портфеле НБУ

Кабмин денонсировал межправсоглашение с РФ от 2003 года о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны

Кабмин Украины одобрил конкурсы на 4G

Правительство повысило минимальные розничные цены на водку

Разблокировка OPAL пока не повлияла на загрузку ГТС Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Спрос на страхование от кибератак в Азии взлетел на 87%

Гройсман раскритиковал решения НКРЭКУ в рамках внедрения стимулирующего регулирования

Кабмин ограничил квоты на безакцизный ввоз и закупку нефтепродуктов для "Карпатнафтохима"

Кабмин утвердил состав Нацсовета развития науки во главе с Гройсманом

Гройсман поручил определить горные районы страны, требующие дополнительного финансирования инфраструктуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на куклы на price.ua
РЕКЛАМА