В Украине оклады отвечающих за кибербезопасность госслужащих повышаются на 20%

Кабинет министров Украины увеличил на 20% должностные оклады государственным служащим, которые отвечают за кибербезопасность.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал его среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, Кабмин увеличил оклады госслужащих, которые выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий на 20%.

При этом правительство установило, что оклады первых заместителей руководителей отдельных структурных подразделений госорганов могут устанавливаться на 3% (ранее - на 5%) ниже оклада руководителя соответствующего подразделения.