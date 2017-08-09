Кабмин Украины одобрил конкурсы на 4G

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), в четвертом квартале 2017 года проведет конкурсы на выдачу лицензий в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц для предоставления услуг мобильной связи в стандарте 4G по стартовой цене соответственно около 4 млрд грн и около 2,3 млрд грн.

"Рассчитываем, что публичная и конкурентная продажа позволит привлечь деньги в бюджет, но главное будет создана новая система связи, которая является чрезвычайно важной инфраструктурой для экономического роста", – отметил премьер Владимир Гройсман во время принятия этого решения на заседании Кабинета министров в Киеве в среду.

Глава НКРСИ Александр Животовский отметил, что в ходе доработки документов удалось найти схему, которая будет гарантировать непрерывность предоставления услуг связи уже работающим тремя основными мобильными операторами, и согласовать ее с Министерством юстиции.

Он напомнил, что Кабмин еще ранее одобрил все документы для проведения конкурса на 4G в диапазоне 2600 МГц, однако его проведение было нецелесообразно без решения проблемы конкурса в диапазоне 1800 МГц, в котором сейчас операторы предоставляют услуги 3G и в котором им гораздо дешевле и проще перейти на стандарты 4G.

Как сообщалось, операторы ранее заявляли, что условием их участия в конкурсе на 4G является гарантия сохранения за ними частот в диапазоне 1800 МГц, от которых им для проведения конкурса временно придется отказаться. По данным участников рынка, основная задержка заключалась в отдельной позиции Минюста.

А.Животовский отметил, что для обеспечения непрерывности предоставления услуг тремя операторами, обслуживающими 50 млн абонентов в диапазоне 1800 МГц, необходимо внести изменения в план использования радиочастотного ресурса (РЧР), и принятие такого решения ожидается на следующем заседании Кабинета министров.

Глава НКРСИ уточнил, что оба конкурса на выдачу лицензий 4G на 15 лет планируются на четвертый квартал этого года, однако если поступление средств за диапазон 2600 МГц ожидается в этом же квартале, то за 1800 МГц – вероятно, уже в первом квартале 2018 года.

А.Животовский также подчеркнул, что в указанных диапазонах нет военных и специальных пользователей.

Отвечая на вопросы министров, он пояснил, что при определении начальной стоимости лицензий учитывалась позиция нанятого консультанта Analysis Mason, а также финансовые показатели отрасли, получившей за 2016 год выручку 34 млрд грн и операционную прибыль 12 млрд, а также вложившим в развитие 3G 6 млрд грн и заплатившим за использование РЧР 2,5 млрд грн. Помимо того после конкурса на 3G в начале 2015 года прошло достаточно короткое, по сравнению с международной практикой, время, учитывая значительное отставание Украины от внедрения современных стандартов связи, добавил А.Животовский.

Как сообщалось, тендер на получение лицензий в стандарте UMTS (3G) НКРСИ завершила в феврале 2015 года, реализовав три лицензии на общую сумму более 8,77 млрд грн. Победителями были признаны три ведущих игрока рынка мобильной связи: при стартовой цене за диапазон 30 МГц в 2,7 млрд грн "Астелит" (lifecell) заплатил 3,355 млрд грн, "МТС Украина" (Vodafone Украина) – 2,715 млрд грн, "Киевстар" – 2,7 млрд грн.

В марте 2017 года НКРСИ и указанные мобильные операторы договорились о рефарминге частот диапазона 1800 МГц. Согласно договоренностям, предполагалось первоначально провести конкурс на частоты 2600 МГц, которые действующий оператор ММДС ранее согласился вернуть, выставив четыре или пять лотов частот общим количеством 2x40 МГц с начальной стоимостью 2,3 млрд грн. Кроме этой суммы, покупатели выплатят до 25% первоначальной стоимости частот оператору-донору.

Вторым на очереди регулятор и участники определили диапазон 1800 МГц. "План заключается в том, что все три операторы сдают все частоты в этом диапазоне, а регулятор выставляет их на конкурс. Для того чтобы обеспечить business continuity или непрерывный сервис всем абонентам, регулятор закрепляет за тремя операторами право первого выкупа на часть частот - всего 2х60 МГц. Остальные частоты - 2х15 МГц - будут выставлены на открытый конкурс", – пояснял тогда механизм, позже вызвавший вопросы Минюста, А.Животовский.

По его словам, принцип конверсии будет работать и здесь, и каждый оператор, сдавший частоты, сможет рассчитывать на компенсацию до 25% стоимости.

"Всего на двух тендерах будет выставлено 230 МГц спектра, 120 МГц из которых будет закреплено за существующими тремя операторами, остальные будут предложены в свободную продажу", - добавлял глава НКРСИ.