Разблокировка OPAL пока не повлияла на загрузку ГТС Украины

Суточный транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины 7 августа составил почти 276 млн куб. м, что является максимальным показателем с февраля этого года.

Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", 5 и 6 августа объемы транзита через ГТС Украины также превышали 270 млн куб. м – 273,5 млн куб. м и 272,3 млн куб. м соответственно.

В целом по итогам 1-7 августа транзит составил почти 1 млрд 859,5 млн куб. м или 265,6 млн куб. м/сутки.

Ранее газотранспортный оператор OPAL Gastransport GmbH & Co. KG сообщил, что 8 августа восточный отвод от "Северного потока" - газопровод OPAL - вышел на стопроцентную производительность.

С минувшей среды "Газпром" снова получил доступ к ранее заблокированным мощностям газопровода. Если 1 августа труба использовалась на 63%, то 2 августа загрузка выросла до 80%, а во вторник - судя по последним достигнутым показателям - использовалась уже с производительностью 102% (исходя из проектной производительности в 36 млрд куб. м в год).

С ростом использования OPAL снизилась загрузка западного отвода от Nord Stream – NEL, по которому 7 августа прокачано 57 млн кубов, а 8 августа – 41 млн кубов.

Общая загрузка морской магистрали "Северный поток" 8 августа остается на уровне предыдущих суток – 93% (исходя из мощности 55 млрд куб. м в год).

Как сообщалось, из-за разногласий в вопросах регулирования с момента запуска "Северного потока" 50% мощностей OPAL оставались замороженными. Осенью 2016 года было найдено решение: Еврокомиссия согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион. У этого решения возникли противники в Польше, которые обжаловали соглашение об урегулировании в отношении мощностей OPAL. В итоге полностью использовать OPAL у "Газпрома" получалось только в декабре и январе. В июле 2017 Суд ЕС отменил действие обеспечительных мер по этому иску.