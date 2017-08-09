Экономика

11:32 09.08.2017

И.о. главы "Укрзализныци" станет 1-й замглавы Мининфраструктуры

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено назначить временным исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

"Мы должны сразу объявить новый конкурс на поиск лучшего кандидата для управления этим предприятием", - сказал он на заседании Кабмина.

По словам премьера, решение В.Балчуна вызвано личными причинами, но В.Гройсман выразил надежду, что тот останется советником нового главы правления.

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Интерфакс-Украина
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