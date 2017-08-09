Глава "Укрзализныци" Балчун подал в отставку

Глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун подал заявление об отставке по личным обстоятельствам, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание Кабинета министров в Киеве в среду.

"Он принял это решение абсолютно самостоятельно. Это его решение, я его решение уважаю", – сказал он.

В.Гройсман сообщил, что правительство намерено назначить вр.и.о. главы правления – первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравоцва, который сейчас возглавляет набсовет "Укрзализныци", а до назначения В.Балчуна председателем правления уже возглавлял компанию в статусе и.о.

"Но хочу подчеркнуть – временно исполняющим обязанности! Мы сразу должны огласить новый конкурс на поиск лучшего кандидата на управление этим важным предприятием", – подчеркнул премьер.

Как сообщалось, экс-глава железнодорожной компании Польши PKP Cargo Войцех Балчун был назначен главой правления "Укрзализныци" в апреле прошлого года по итогам конкурса. Министр инфраструктуры Владимир Омелян несколько последних месяцев добивался отставки В.Балчуна, обвиняя его в крайне неэффективном выполнении своих обязанностей. В то же время министр также инициировал отставку своего первого заместителя.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укрзализныци" в среду, В.Балчун в настоящее время находится в командировке в Китае.

"Это была самая сложная и самая важная миссия в моей жизни….Изначально было известно, что эта миссия не будет длиться вечно. Я понимал, что, в первую очередь, на мои плечи ляжет бремя организации процесса управляемости компанией. Ситуация, которую я застал, была намного сложнее, чем можно было кому-то представить. Несколько месяцев пролетели очень быстро", - написал В.Балчун на своей странице в сети Фейсбук.

"Мы стабилизировали компанию, улучшили все экономические показатели, подготовили пятилетнюю стратегию, восстановили репутацию компании на международной арене, вернулись на путь инвестиций, запустили новые пассажирские сообщения", - добавил он.

В то же время он признал, что многое не сложилось, что естественно с учетом масштаба проблем "Укрзализныци"

"Ежедневная критика также была для меня мотивацией. В то же время я понимал, насколько стратегическим предприятием является УЗ и какие ограничения это накладывает в моей деятельности по той прозаической причине, что я иностранец", - отметил он.

При этом В.Балчун поблагодарил за поддержку премьер-министра, первого вице-премьера Степана Кубива, вице-премьера Владимира Кистиона и главу набсовета УЗ Евгения Кравцова.