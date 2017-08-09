Экономика

10:04 09.08.2017

Регуляторы США дали 19 иностранным банкам еще год на подготовку антикризисных планов

Федеральная резервная система (ФРС) и Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США предоставили дополнительное время на подготовку антикризисных планов (так называемых living wills) 19 иностранным банкам и двум крупным банковским холдинговым компаниям в США.

Как говорится в пресс-релизе ФРС и FDIC, срок сдачи этих документов продлен на год, до 31 декабря 2018 года, чтобы усовершенствовать планирование на случай непредвиденного краха.

Цель регуляторов - обеспечить возможность быстрого и беспроблемного закрытия американских подразделений банков согласно законодательству о банкротстве в случае кризиса, не привлекая бюджетных средств для спасения финкомпаний. Антикризисные планы (так называемые "завещания") банков являются обязательным требованием согласно закону Додда-Фрэнка о финансовой реформе США.

В США послабления касаются CIT Group, Inc. и Citizens Financial Group, Inc.

В список иностранных финкомпаний входят Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA, Bank of China, Bank of Montreal, BNP Paribas, BPCE, Rabobank, Credit Agricole SA, HSBC Holdings, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Standard Chartered, Sumitomo Mitsui Financial Group, The Bank of Nova Scotia, The Norinchukin Bank и The Toronto-Dominion Bank.

Кроме того, еще двум иностранным банкам меньшего размера - Canara Bank и Mercantil Servicios Financieros - разрешено представить сокращенные антикризисные планы.

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