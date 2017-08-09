AB InBev и Anadolu Efes заявили об объединении бизнесов в России и Украине

Крупнейший мировой пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) со штаб-квартирой в Бельгии и крупнейшая пивоваренная компания Турции Anadolu Efes (Efes) заключили соглашение о намерениях по объединению своего бизнеса на территории России и Украины в равных долях.

"Обладая диверсифицированным портфелем брендов и более широким ассортиментом сортов пива для потребителей, объединенная компания будет стремиться занять ведущую позицию на рынках России и Украины", – говорится в совместном пресс-релизе в среду.

Предполагается, что сделка может быть закрыта до конца первого полугодия 2018 года. Все изменения вступят в силу после закрытия сделки, до этого момента AB InBev и Anadolu Efes продолжать работать как независимые бизнес.

Согласно релизу, это решение является следствием сделки о слиянии AB InBev и SABMiller, которая завершилась в октябре 2016 года, после чего AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes.

Условием успешного завершения новой сделки является удовлетворительные результаты взаимных правовых проверок активов и процессов компаний, а также получение необходимых согласований от уполномоченных органов России и Украины.

Компании считают, что их планируемое партнерство в России и Украине усилит конкурентные позиции брендов AB InBev и Anadolu Efes на этих рынках и будет способствовать дальнейшему развитии

Кроме того, объединение позволит усилить партнерские отношения AB InBev и Anadolu Efes и увеличить ценность доли AB InBev в портфеле Anadolu Efes.

В релизе указывается, что после закрытия сделки объединенная компания будет консолидировать финансовые результаты своей операционной деятельности на рынках России и Украины в рамках отчетности Anadolu Efes. AB InBev, в свою очередь, не будет включать эти результаты в свою глобальную отчетность, и будет учитывать полученную прибыль как возврат от инвестиций в совместное предприятие соотносительно своей доле.

Будущее название объединенной компании - AB InBev-Efes. В совете директоров будет равное представительство обеих компаний, его возглавит Тунджай Озильхан, который сейчас является председателем совета директоров Anadolu Group и Anadolu Efes.

AB InBev и Anadolu Efes также принципиально договорились о назначении президента бизнес подразделений AB InBev в России и Украине Дмитрия Шпакова на позицию президента объединенной компании. Он будет осуществлять стратегическое и операционное управление объединенным бизнесом, тогда как генеральный директор Efes Rus Рой Корниш получит позицию финансового директора.

Другие условия соглашения о намерениях не разглашаются.