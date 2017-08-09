Угроза Пхеньяна нанести удар по базе США вызвала бегство инвесторов в золото и иену

Северная Корея, сообщило телеграфное агентство Кореи ЦТАК, рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам. Президент США Дональд Трамп в свою очередь накануне предупредил Пхеньян, что тот может столкнуться с "огнем и яростью" со стороны США.

Рост напряженности в отношениях США и КНДР негативно повлиял на настроения на азиатских рынках, вызывав распродажу акций и бегство инвесторов в безопасные активы.

Золото с немедленной поставкой выросло в среду на 0,3%, до $1264,67 за унцию.

Курс иены поднялся ко всем основным валютам и достиг 109,94 за доллар, южнокорейская вона снижалась на 0,8%. В то же время снижение южнокорейского фондового индекса Kospi достигало 1%, японского Nikkei - 1,4%, дешевеют также и фьючерсы на американские индексы.

В сообщении северокорейского агентства утверждается, что эксперты стратегического командования вооруженных сил КНДР "в настоящее время серьезно рассматривает оперативный план нанесения удара по району вокруг острова Гуам с помощью стратегических баллистических ракет средней и большей дальности "Хвасон-12".

Этот удар, как, отмечает ЦТАК, будет направлен против основных американских военных баз на Гуаме, включая базу ВВС США "Андерсен", где базируются стратегические бомбардировщики.

ЦТАК уточняет, что план в ближайшее время будет доложен стратегическому командованию "для изучения и доработки" и будет реализован после получения приказа от лидера страны Ким Чен Ына.

Спикер законодательного собрания Гуама Бенджамин Круз заявил агентству Associated Press, что надеется на то, что остров будет в состоянии защитить себя от северокорейских ракет.

"Мы молимся в надежде на то, что США и... наши оборонные системы достаточно надежны для того, чтобы защитить нас", - сказал он.

Чиновник назвал угрозы Пхеньяна "обескураживающими", и сказал, что они "заставляют нас молиться за безопасность наших людей".

Президент США Дональд Трамп предупредил во вторник, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он журналистам.

Чуть позже он повторил эту фразу, добавив, что КНДР рискует столкнуться еще и с "беспрецедентной мощью" США.

Действия лидера КНДР Ким Чен Ына Д.Трамп назвал "более угрожающими, нежели обычно".

Командование ВВС сил самообороны Японии объявило, что во вторник были проведены совместные военные учения с Соединенными Штатами в японском воздушном пространстве вблизи Корейского полуострова. В учениях в районе японского острова Кюсю были задействованы два истребителя ВВС Японии F-2 и два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.