Экономика

20:13 08.08.2017

Порошенко уполномочил Данилюка на подписание изменений к финсоглашению с ЕИБ

Президент Украины Петр Порошенко уполномочил министра финансов Украины Александра Данилюка на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) - проект "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины".

Соответствующее распоряжение №160/2017-рп глава государства подписал во вторник, оно опубликовано на сайте президента.

Как сообщалось, в средине мая 2015 года президент Украины П.Порошенко подписал закон "О ратификации финансового соглашения между Украиной и ЕИБ (проект "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины)" от 22 апреля 2015 года.

Согласно финсоглашению, ЕИБ предоставит Украине кредит в размере EUR200 млн на реализацию в 2015-2020 годы ряда мер по преодолению негативных последствий событий на востоке Украины: кредитные средства предоставляются траншами EUR15-40 млн.

Цель программы ЕИБ - преодоление последствий военного конфликта на востоке Украины. Проект распространяется на пять регионов - территории Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Украины, а также Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

В марте 2017 года к кредитной программе присоединились специалисты технической поддержки ПРООН. Ее консультанты будут оказывать техническую помощь, практические консультации и давать советы по реализации инициатив громад.

В 2016 году Минрегионразвития подписало с Европейским инвестиционным банком Соглашение о сотрудничестве по оказанию технической помощи с целью содействия оптимальной реализации Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины. Программа пока рассчитана на 30 месяцев, однако украинская сторона надеется на его продолжение до 2021 года.

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Интерфакс-Украина
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