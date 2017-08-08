Инфляция в Украине в июле замедлилась до 0,2%, в годовом измерении составила 15,9

Инфляция в Украине в июле замедлилась до 0,2% по сравнению с 1,6% в июне, 1,3% в мае и 0,9% в апреле, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник.

Согласно ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) рост потребительских цен по итогам июля ускорился до 15,9% с 15,6% в июне, 13,5% по итогам мая и 12,2% – по итогам апреля.

С начала текущего года инфляция составила 8,2%, уточнил Госстат.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3%. Более всего (на 5,9% и 5,1%) подорожали сало, мясо и мясопродукты. На 2,4-0,8% повысились цены на рис, масло, хлеб, макаронные изделия. В то же время существенно (на 9,2% и 9,0%) подешевели овощи и яйца, на 4,3-0,2% - гречневая крупа, фрукты, сахар, рыба и продукты из рыбы, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,6%, что в первую очередь связано с подорожанием табачных изделий на 3,3%.

Одежда и обувь подешевели на 4,4%, в частности, обувь - на 4,6%, одежда - на 4,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошло главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 8,5%, канализацию - на 1,4%, водоснабжение - на 1,1%.

Цены на транспорт в целом не изменились. При этом топливо и масла подешевели на 1,1%, транспортные услуги подорожали на 1,6%.

Как сообщалось, Нацбанк в конце января скорректировал прогноз инфляции на текущий год с 8% до 9,1% и в настоящее время сохраняет его на этом уровне. "Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года", - заявил НБУ.

Правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 11,2%.

Рост потребительских цен в Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году, совпав с прогнозами Нацбанка и правительства.