Украинские экспортеры не смогут воспользоваться кризисом на рынке яиц ЕС из-за отсутствия поставок

Украинские предприятия не смогут воспользоваться возникшим на рынке яиц ЕС кризисом в связи с выявлением в ряде стран случаев заражения этой продукции фипронилом.

"Теоретически украинские предприятия имеют право экспорта столовых яиц в ЕС еще с 2015 года. Однако на практике ни одно из них еще такой возможностью не воспользовались", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа.

По его словам, для начала поставок в ЕС украинское предприятие должно подать в Госпродпотребслужбу соответствующую заявку на инспектирование, после чего Еврокомиссия вносит его в перечень экспортеров.

"Сейчас мы осуществляем экспорт только яичных продуктов", - уточнил он.

Руководитель ведомства отметил, что согласно информации системы оповещения RASFF, в Украину загрязненные фипронилом яйца не поставлялись.

"Украинский рынок насыщен яйцами собственного производства. К тому же импортировать такую продукцию из стран ЕС экономически невыгодно. Поэтому завоз зараженной продукции на рынок Украины по определению маловероятен", - считает В.Лапа.

Как сообщалось, Бельгия сообщила о заражении яиц фипронилом 20 июля, 26 июля об этом же заявили Нидерланды, 31 июля - Германия. Нидерланды и Германия также дополнили в последние дни систему оповещения уведомлениями об экспорте потенциально зараженных яиц в Великобританию, Францию, Швейцарию и Швецию.

В центре этого скандала нидерландская компания Chickfriend, специализирующаяся на ликвидации паразитов - куриных вшей. Она использует препарат Dega 16, в состав которого входит опасный для здоровья фипронил.