Украина в 2017 взяла у МВФ $1 млрд, а отдаст $1,1 млрд – Лёвочкин

С выплаты Международному валютному фонду $450 млн на прошлой неделе начинается новый этап, когда Украина будет отдавать долгов больше, чем брать, считает народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Сергей Лёвочкин.

"Резервы жизни в долг исчерпаны. В нынешнем году Украина взяла у МВФ $1 млрд, а отдать нужно $1,1 млрд. Страна начала работать на обслуживание и выплату госдолга. В 2017 году на эти цели уйдет 241 млрд грн, то есть 30% всех расходов госбюджета. А дальше будет хуже: всего за три года, заканчивая 2019-м, выплаты по внешним долгам составят $14 млрд – при золотовалютных резервах Нацбанка в $18 млрд на начало июля. Это более чем достаточный аргумент, чтобы понять необходимость корректировки экономического курса", – цитирует С.Лёвочкина его персональный сайт во вторник.

По словам политика, власть продолжает наращивать долги. Так, по итогам первого полугодия 2017 года Украина уже должна $75 млрд – на 4 млрд больше, чем на 1 января. В сообщении отмечается, что в пересчете на каждого гражданина Украины – от младенцев до пенсионеров – госдолг вырос с 45 тыс. 213 грн до 46 тыс. 083 грн.

"Основной показатель, характеризующий способность государства его обслуживать, – соотношение госдолга к ВВП. Для развивающихся стран он не должен превышать 40%. Все, что выше, – зона риска. У Украины еще на начало года этот показатель составлял 81%. Очевидно, что политика жизни в долг завела страну в тупик. Ее необходимо заменить политикой развития экономики и привлечения иностранных инвестиций. Другого рецепта не существует", – считает народный депутат.