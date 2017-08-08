Экономика

14:10 08.08.2017

"Укрэнерго" фиксирует увеличение количества участников распределения "экспортного сечения" на 30% с начала года

НЭК "Укрэнерго" фиксирует увеличение количества компаний, зарегистрированных для участия в аукционах по распределению "сечения" для экспорта электроэнергии на 30% с начала года, сообщил директор компании по развитию рынков и обслуживанию клиентов Андрей Немировский на круглом столе в Киеве во вторник.

"На платформе (электронной платформе, через которую организовано распределение – ИФ) зарегистрированы 24 участника. Их количество с 1 января увеличилось на 30%... После начала суточных аукционов добавилось три участника", - сказал он.

А.Немировский добавил, что в среднем, в каждом суточном аукционе принимает участие до 9-10 участников.

Как сообщалось, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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