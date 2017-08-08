АМКУ отказал "Электронтрансу" в просьбе остановить договор на закупку Киевом 40 трамваев у польской Pesa

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказал совместному украинско-немецкому СП "Электронтранс" (Львов) в удовлетворении жалобы, в которой он просил отменить объявление о намерении "Киевпасстранса" заключить договор с польской Pesa на поставку 40 ед. 26-метровых трамвайных вагонов после победы в аукционе 18 июля.

Соответствующее решение АМКУ принял 4 августа и обнародовал в понедельник вечером на портале ProZorro резулятивную часть этого решения, без приведения его обоснований.

Как сообщалось, 18 июля PESA на аукционе в ProZorro выиграла у "Электронтранса" торги на поставку 40 трамвайных вагонов Киеву, предложив их за 1 млрд 813,199 млн грн при ожидаемой сумме закупки 1,946 млрд грн. При этом предложение "Электронтранса" было только на 1 тыс. грн больше - 1 млрд 813,2 млн грн.

Тогда же было опубликовано объявление о намерении заключить договор с польской компанией.

В своей жалобе в АМКУ, поданной 24 июля, "Электронтранс", в частности, указывал на то, что согласно условиям тендера предусмотрено освобождение иностранного участника от уплаты 5%-й импортной пошлины, т.е. расходы по ее уплате (более 75 млн грн) понесет заказчик – КП "Киевпастранс", а значит в сумме ценовое предложение PESA существенно дороже предложения украинского участника.

Планы приобретения Киевом польских трамвайных вагонов, которые, по сообщениям СМИ, находятся на складе польской компании, поскольку от их закупки ранее отказалась Москва, вызвали широкий общественный резонанс.

СП "Электронтранс" в середине июня победило в торгах на поставку Киеву семи низкопольных 30-метровых трамвайных вагонов за 301 млн грн.

В Киеве в настоящее время уже эксплуатируется 10 польских вагонов на линии скоростного трамвая.