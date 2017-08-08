Цена алюминия превзошла отметку $2000 за тонну впервые с декабря 2014г

Цены контрактов на алюминий во вторник превзошли отметку $2000 за тонну и достигли максимального уровня с декабря 2014 года на новостях из Китая.

Котировки фьючерсов на LME выросли в ходе торгов на 2% - до $2002,5 за тонну. В понедельник они подскочили на 2,8%, что стало самым существенным дневным подъемом с 22 сентября.

Власти китайской провинции Шаньдун потребовали от производителей металла закрыть нелегальные мощности объемом 3,21 млн тонн, сообщило агентство Bloomberg. В том числе крупнейшая алюминиевая компания страны China Hongqiao Group (входит в состав Weiqiao Pioneering Group) снизит их на 2,68 млн тонн.

В то же время медь во вторник подешевела на 0,4% - до $6391 за тонну. Импорт медной продукции в Китай в июле остался неизменным второй месяц подряд.

По итогам торгов в понедельник индекс шести основных металлов, торгующихся на LME, увеличился на 1,2% и поднялся до рекорда с декабря 2014 года. При этом цена меди завершила сессию на самой высокой отметке с мая 2015 года, никеля - с марта прошлого года.