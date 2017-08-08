Экономика

12:51 08.08.2017

Акционеры ПГОКа дали согласие на обеспечение привлечения Ferrexpo кредита до $500 млн

Внеочередное общее собрание акционеров ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, Горишние Плавни Полтавской обл.), крупнейшего производителя железорудных окатышей в Украине, дало согласие на осуществление значительных сделок в качестве обеспечения по кредитному договору до $500 млн.

"Собрание сегодня состоялось. Принято решение, как и планировалось, в соответствии с повесткой дня", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия во вторник.

Согласно проекту решения собрания, акционеры рассматривали вопрос предоставления согласия на совершение обществом значительных сделок с целью обеспечения выполнения платежных обязательств Ferrexpo Finance plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE и/или других обязанных лиц, по договору об открытии возобновляемой предэкспортной кредитной линии на сумму до $500 млн с процентной ставкой не выше LIBOR для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 4% с окончательным погашением 30 сентября 2021 года.

Заемщиками выступают компании Ferrexро Finance plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE, в качестве обеспечения привлекаемых средств - ПГОК. BNP Paribas S.a. выступает в качестве координирующего уполномоченного главного организатора и начального кредитора, доверенным лицом по обеспечению выполнения платежных обязательств группой Ferrexpo.

Акционеры ПГОКа планировали провести собрание 17 июля текущего года с аналогичной повесткой дня, однако оно не состоялось из-за отсутствия кворума. Вследствие этого собрание перенесли на 8 августа 2017 года, на котором и было принято планировавшееся решение.

Как сообщалось, Ferrexpo в 2016 году получила $189,2 млн чистой прибыли, что более чем в шесть раз превысило показатель за 2015 год ($31,46 млн). Ее выручка за минувший год увеличилась на 2,6% – до $986,33 млн. Ferrexpo в 2016 году нарастило валовую прибыль на 14% – до $585,99 млн, операционную – на 27,6%, до $320,46 млн, а ее показатель EBITDA увеличился на 20% – до $375 млн.

Компании удалось снизить чистый долг на 32% – до $589 млн при росте свободных денежных средств более чем в четыре раза – до $145 млн.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

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