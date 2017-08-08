Германия в июне сократила экспорт впервые в 2017 году

Объем германского экспорта в июне сократился впервые в текущем году.

Показатель снизился на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем с корректировкой на сезонные и календарные факторы, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Импорт упал на 4,5%.

Скорректированный профицит баланса внешней торговли Германии в июне составил 21,2 млрд евро по сравнению с 20,3 млрд евро в предыдущий месяц.

Аналитики в среднем прогнозировали данный показатель на уровне 21,4 млрд евро, сообщает The Wall Street Journal.

В понедельник министерство экономики и технологий ФРГ сообщило о падении промышленного производства в июне на 1,1%, что стало первым снижением с декабря прошлого года.