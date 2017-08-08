Экономика

09:22 08.08.2017

Число нефтегазовых установок в мире в июле достигло максимума за 2 года

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июле увеличилось по итогам третьего месяца подряд и достигло максимума с сентября 2015 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 2110 установок против 2041 в июне. При этом июльский уровень на 629 больше показателя за аналогичный месяц 2016 года.

В США количество установок в июле выросло на 22 относительно предшествующего месяца и составило 953, что является самым высоким уровнем с апреля 2015 года. В Канаде показатель повысился на 48 - до 198 буровых.

Помимо этого увеличилось число установок в Латинской Америке - на 4 (до 196), в Африке - на 3 (до 89) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 1 (до 195).

В то же время количество буровых в Европе сократилось на 9 (до 82), а на Ближнем Востоке их число не изменилось - 397.

По итогам 2016 года среднемесячное количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире было минимальным за последние 17 лет и составляло 1593. Годом ранее их насчитывалось 2337, в то время как в 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число буровых - 3578.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по миру в целом.

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