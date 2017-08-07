Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник из-за обеспокоенности инвесторов избыточным предложением на мировом рынке.

Котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 кв опустились на $0,91 (1,74%) - до $51,51 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,91 (1,84%) - до $48,67 за баррель.

Инвесторы и аналитики следят за встречей технического комитета ОПЕК+, которая проходит 7-8 августа в Абу-Даби. В том числе их интересует, присоединится ли Ливия к соглашению о сокращении добычи нефти.

Производство в странах картеля в июле увеличилось, и это вызывает опасения относительно того, что участники соглашения об ограничении добычи будут выполнять свои обещания, сообщает Dow Jones.

Кроме того, участники рынка ожидают окончания сезона активного вождения в США, который способствовал повышению спроса на бензин и сокращению запасов топлива. "Эта ситуация может измениться в ближайшие несколько недель, и картина станет немного более "медвежьей", чем сейчас", - полагает директор по исследованиям в энергетике Stabdard Chartered Эмили Эшфорд.

Несмотря на стабилизацию роста буровой активности в США и приостановку добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии из-за протестов, общее увеличение производства нефти ограничивает потенциал ее цены, отмечают аналитики Saxo Bank.

Эксперты инвестбанков Morgan Stanley и Goldman Sachs фиксируют признаки усилившегося роста мирового спроса на нефть. Вместе с тем JPMorgan Chase & Co. считает среднегодовой прогноз для WTI на уровне $42 за баррель в 2018 году чрезмерно оптимистичным.