Беспилотные самолеты сэкономят авиакомпаниям $35 млрд в год - UBS

Переход на беспилотные самолеты не только обеспечит авиакомпаниям ощутимые экономические преимущества, но и повысит безопасности полетов, считают аналитики UBS.

По их оценкам, авиаперевозчики смогут сэкономить более $35 млрд за счет перехода на авиалайнеры, управлять которыми будет автоматическая система. Как пишет Financial Times, в таком случае компаниям больше не придется платить пилотам, снизятся затраты на топливо и страхование.

Главным препятствием остается нежелание потребителей довериться автопилоту: в недавнем опросе 54% из 8 тыс. респондентов заявили, что не сядут в самолет, которым управляет робот. И лишь 17% были безоговорочно согласны на такой полет.

При этом участники опроса в возрасте от 18 до 30 лет лучше готовы к переменам - в этой группе 30% человек не возражают против роботизации полетов, и аналитики UBS полагают, что со временем отношение к этой теме в обществе изменится.

Американский аэрокосмический концерн Boeing Co. ранее сообщал о своем интересе к таким технологиям, а на прошлой неделе объявил, что займется разработкой бортовой радиоэлектронной аппаратуры самолетов. В июне вице-президент Boeing Майк Синнет говорил, что сейчас, когда на рынке появились дроны стоимостью меньше $1000, "все базовые элементы технологии беспилотных самолетов уже доступны".

В настоящее время пилоты коммерческих самолетов активно используют компьютерные системы во время взлета и посадки и ряда других операций.

По мнению аналитиков UBS, для начала авиакомпании сократят число пилотов на коммерческих рейсах с двух до одного, причем первое время второй пилот будет помогать в управлении полетом из наземного диспетчерского пункта.