Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в понедельник купил $50 млн по курсу до 25,7895 грн/$1, сообщается на веб-сайте центробанка.

По данным НБУ, на аукцион были поданы заявки на $74,6 млн по курсу от 25,778 грн/$1 до 25,8 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,7866 грн/$1.

В последний раз НБУ объявлял аукцион по покупке почти два месяца назад – 13 июня. Тогда центробанк купил $21,8 млн по курсу до 25,9999 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $27,4 млн по курсу от 25,997 грн/$1 до 26,03 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9995 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник к 12:00 укрепился до 25,7901 грн/$1 с 25,8429 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

В минувшую пятницу, 4 августа, НБУ перечислит Международному валютному фонду (МВФ) $450 млн в рамках обслуживания обязательств перед Фондом.