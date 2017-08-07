НБУ перечислил в госбюджет пятый транш прибыли за 2016г в объеме 5 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник перечислил в государственный бюджет пятый транш прибыли за 2016 год объемом 5 млрд грн, сообщил центробанк на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Таким образом, к концу текущего года Нацбанку остается перечислить 14,4 млрд грн.

Как сообщалось, госбюджет-2017 предполагает, что Нацбанк перечислит в этом году, минимум, 45 млрд грн. В то же время совет НБУ во время очередного заседания 15 апреля утвердил распределение 59,45 млрд грн прибыли Нацбанка за 2016 год, в том числе направление в государственный бюджет 44 млрд 378,83 млн грн и на формирование общих резервов собственного капитала - 15 млрд 71,74 млн грн.

Первый транш средств, в объеме 10 млрд грн, НБУ перечислил 21 апреля, второй, третий и четвертый в объеме 5 млрд грн – 10 мая, 8 июня и 7 июля. После перечисления майского транша, НБУ согласовал с Минфином график перечисления к концу года остальной части прибыли за 2016 год. Согласно графику, указанная сумма разбита на ежемесячные транши, с тем, чтобы сгладить влияние изменения объемов средств правительства на показатели ликвидности банковской системы и на достижение инфляционных целей НБУ.