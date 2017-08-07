OPAL в понедельник вышел на 85%-ную загрузку, Nord Stream работает на 93%

Восточный отвод от "Северного потока" - газопровод OPAL - продолжает понемногу набирать загрузку, в понедельник вышел на 85-проценную производительность сообщает газотранспортный оператор OPAL Gastransport GmbH & Co. KG.

С минувшей среды "Газпром"снова получил доступ к ранее заблокированным мощностям газопровода, и если 1 августа труба использовалась на 63%, то 2 августа загрузка выросла до 80%, в пятницу 4 августа было 81%, а в понедельник труба используется уже на 84,5% (исходя из проектной производительности в 36 млрд куб. м в год).

С ростом использования OPAL несколько снизилась загрузка западного отвода от Nord Stream - NEL. Если 1 августа по нему было прокачано 66 млн кубометров, то 7 августа может быть прокачано 57 млн кубов.

Общая загрузка морской магистрали "Северный поток" 7 августа вышла на уровень в 93% (исходя из мощности 55 млрд куб. м в год), тогда как 1 августа было лишь 85%.

Как сообщалось, из-за разногласий в вопросах регулирования с момента запуска "Северного потока" 50% мощностей OPAL оставались замороженными. Осенью 2016 года было найдено решение: Еврокомиссия согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион. У этого решения возникли противники в Польше, которые обжаловали соглашение об урегулировании в отношении мощностей OPAL. В итоге полностью использовать OPAL у "Газпрома" получалось только в декабре и январе. В июле 2017 Суд ЕС отменил действие обеспечительных мер по этому иску.

Рост использования OPAL пока так и не сказался на загрузке украинского ужгородского коридора. Номинация на поставку по нему на понедельник составляет 168,7 млн куб. м, что ближе максимальным значениям прокачки по нему за сезон.