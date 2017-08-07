Мариупольский МТП обустраивает солнечную водогрейную систему за 5 млн грн

Государственное предприятие "Мариупольский морской торговый порт" обустраивает солнечную водогрейную систему расчетной мощностью 2,6 МВт/сутки за 5 млн грн (с НДС).

Тендер на проведение соответствующих работ госпредприятие провело в ноябре 2016 года, договор с победителем - ООО "Мариупольстальконструкция" подписан 28 ноября 2016 года, срок монтажа системы – не более полугода.

В ходе проведения тендера "Мариупольский морской торговый порт" отказался обнародовать в системе ProZorro детальное техническое описание требуемой гелиосистемы, предложив интересантам обращаться с заявлением на имя главы тендерного комитета предприятия для получения проекта в бумажном виде. При этом представители порта озвучили расчетную мощность системы и требования по использованию оборудования марки SintSolar CS-V3.

"Мариупольстальконструкция" оказалась единственным участником тендера, другие компании заявки на тендер не подали.

Как сообщалось, Мариупольский морской порт входит в ряд крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Территория порта составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км.