Члены Европарламента еще больше ужесточают позицию по клирингу операций в евро

Европейский парламент в сентябре обсудит свод правил, разработанный Европейской комиссией, для ужесточения контроля над клирингом торговых операций в евро, что, как ожидается, лишит Великобританию возможности осуществлять такой клиринг после выхода из Евросоюза (Brexit).

Однако некоторые депутаты Европарламента уже сейчас призывают к более жестким мерам, чем те, которые предлагают Еврокомиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ), рекомендовавший добавить к уставу Евросистемы статью 22, которая передаст ему полномочия регулирования клиринга в евро, пишет Financial Times.

"Весьма вероятно, что Европарламент потребует более сурового режима, чем тот, который фигурирует в предложении Еврокомиссии", - заявил изданию депутат Европарламента от Германии Маркус Фербер, входящий в группу правоцентристов. Он является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам экономики и денежно-кредитной политики, с которого начнется обсуждение нового свода правил Еврокомиссии.

По словам М.Фербера, парламентарии потребуют переноса как минимум части клиринговых операций в евро в страны еврозоны с учетом ключевой роли ЕЦБ в случае любого кризиса, связанного с контрактами, номинированными в евро.

"Я уверен, что дебаты по этому вопросу займут особое место в парламентских обсуждениях", - сказал М.Фербер.

Еще один депутат Европарламента, пожелавший остаться неназванным, считает, что предложение Еврокомиссии недостаточно проясняет ситуацию и следует четко изложить положения о том, что клиринг операций в евро должен быть выведен за пределы Великобритании.

С момента референдума о Brexit в июне 2016 года судьба британских клиринговых палат была одним из наиболее болезненных вопросов для политиков.

В марте 2015 года, более чем за год до референдума о Brexit, Европейский суд постановил, что клиринг операций в евро может осуществляться в Лондоне, несмотря на то, что ЕЦБ настаивал на необходимости сконцентрировать такую деятельность в пределах еврозоны.

Лондон обрабатывает 70% мирового клиринга торговых операций в евро номинальной стоимостью около 930 млрд евро, подсчитали эксперты в докладе для Палаты лордов британского парламента.