Экономика

12:35 07.08.2017

Прокуратура Мюнхена добралась до правления Audi

Мюнхенская прокуратура расширила масштабы уголовного расследования в связи с искажением данных об уровне вредных выбросов в автомобилях Audi, следователи подозревают ряд нынешних и бывших членов правления концерна, сообщают немецкие СМИ.

Представитель прокуратуры Мюнхена не стала называть имена топ-менеджеров, которые являются фигурантами дела.

Речь идет о возможном нарушении топ-менеджерами их обязанности по осуществлению надзора, передает Deutsche Welle.

Представитель компании в Ингольштадте заявил, что прокуратура проинформировала руководство Audi о начале административного производства. Ранее деловой журнал Manager Magazin сообщил, что в ближайшее время свои посты покинут 4 члена правления Audi. Эту информацию пресс-служба компании комментировать отказалась.

Еще в марте прокуратура возбудила уголовное дело против Audi по подозрению в мошенничестве и использовании недостоверной рекламы. При этом речь шла о намеренном занижении данных по выхлопным газам продаваемых в США и Европе дизельных автомобилей.

В начале июля в рамках этого уголовного дела задержан бывший руководитель отдела по разработке двигателей Audi.

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