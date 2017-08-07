Украина за 6 мес. увеличила потребление газа на 3,2%

Украина в январе-июне 2017 года увеличила потребление природного газа на 3,2% (на 0,547 млрд куб. м) по сравнению аналогичным периодом 2016 года – до 17,7 млрд куб. м.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности, промышленность потребила 5,1 млрд куб. м (+8,4% к январю-июню-2016), население и бюджетные организации – 6,9 млрд куб. м (-1,7%), ТКЭ – 3,6 млрд куб. м (-7,3%), производственно-технологические расходы составили 2,1 млрд куб. м (+35,7%).

Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа на 4,1% (на 1,366 млрд куб. м) по сравнению 2015 годом – до 32,361 млрд куб. м. В частности, промышленность потребила 9,599 млрд куб. м (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации – 12,457 млрд куб. м (+2,3%), ТКЭ – 7,034 млрд куб. м (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд куб. м (+2,4%).