"Укрэнерго" за 6 мес. увеличило передачу электроэнергии на 6,4%

НЭК "Укрэнерго" в январе-июне 2017 года увеличила передачу электроэнергии по магистральным сетям на 6,4% (на 3 млрд 455,973 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 57 млрд 434,646 млн кВт-ч, сообщается на сайте компании.

Стоимость услуг по передаче электроэнергии "Укрэнерго" за шесть месяцев возросла на 58,9% (на 1 млрд 652,001 млн грн) – до 4 млрд 456,859 млн грн.

Компания в январе-июне-2017 снизила капитальные инвестиции на 37% (на 861,065 млн грн) – до 1 млрд 468,769 млн грн.

Общие расходы НЭК увеличились на 7,5% (на 89,832 млн грн) – до 1 млрд 286,429 млн грн, в том числе расходы на ремонт снизились на 12,7% (на 9,623 млн грн) – до 66,275 млн грн.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2016 году сократило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 7,4% (на 8 млрд 872,527 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 111 млрд 221,684 млн кВт-ч.

"Укрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 3,7 раза (на 2 млрд 191,7 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 3 млрд 12,096 млн грн, чистый доход – на 32% (на 1 млрд 740,13 млн грн), до 7 млрд 173,623 млн грн, валовую прибыль – на 43,1% (на 1 млрд 502,511 млн грн), до 4 млрд 988,572 млн грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.