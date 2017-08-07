Частный бизнес импортирует энергоуголь из РФ по $78-82 за тонну

Некоторые частные украинские компании закупают энергетический уголь в Российской Федерации по цене в пределах $78-82 за тонну, но эти поставки могут быть остановлены в любой момент "решением одного человека", сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Российский уголь – я бы не сказал, что он дешевый, но некоторыми частными структурами он закупается на сегодняшний день. Тот расчет, который проводим мы, приблизительный – потому что мы не можем точно сказать, так как это частные компании – это в пределах $78-80-82 (за тонну)", - сказал И.Насалик в эфире программы "Перша Шпальта" на телеканале "UA:Перший" в воскресенье.

"То, что мы закупаем, скажем, в Южноафриканской Республике - это $97. А то, что мы покупаем в США - по пересчету это где-то $111-113. Но не смотрите на дешевую рыбу", – добавил министр.

По его словам, ситуация с поставками угля из РФ сродни той, что была с поставкой с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей: "в любой момент решением одного человека эти поставки могут быть остановлены".

И.Насалик отметил, что основным источникам поставок в Украину импортного антрацита помимо РФ выступала ЮАР, однако ее ресурс ограничен и не может в полной мере обеспечить Украину.

Глава Минэнергоугля указал, что вопрос импорта угля из Пенсильвании (США) прорабатывался с Госдепартаментом США, с посольством и даже на уровне президентов двух стран. "Говорить, что там есть какая-то коррупционная схема, – это смешно. Тем более контракт, который подписывался между "Центрэнерго" и США, проходил в посольстве США", - сказал министр.

По его словам, если сравнить по калорийности и качеству теплоотдачи, то стоимость американского угля примерно в границах южноафриканского, однако стоимость доставки из США примерно на 30-35% ниже.

И.Насалик также заявил, что в настоящее время энергосистема страны работает с наличием запасных мощностей, и "нет никаких предостережений относительно того, что у нас были какие-то проблемы в прохождении, в том числе, осенне-зимнего периода".

Глава Минэнергоугля отметил, что сейчас в Украине запасов угля вдвое больше, чем было в аналогичный период прошлого года, атомные электростанции также работают в режиме графика.