Наибольшие налогоплательщики за полгода уплатили на 21% налогов больше, чем в 2016 г.

Наибольшие налогоплательщики заплатили с начала года 176,6 млрд грн налогов, что на 31 млрд грн, или 21% больше аналогичного периода прошлого года, сообщается в опубликованным данным Офиса крупных плательщиков.

"Введение практики персонального консультанта для каждого крупного плательщика и постепенная автоматизация процессов дают чудесные результаты. Тем более, что экономика пусть и медленно, но все-таки выходит из кризиса, а это значит, что поступления будут расти в дальнейшем еще и благодаря этому", – написал на своей странице в Facebook руководитель Офиса крупных плательщиков Евгений Бамбизов.

Согласно данным, треть указанной суммы поступила от компаний нефтегазового сектора – 57,6 млрд грн, что на 15,9 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года. Здесь больше всего налогов отчислило ОАО "Укргаздобыча" – 25,553 млн грн, НАК "Нафтогаз Украины" – 11,383 млн грн, ПАО "Укрнафта" – 5,501 млн грн и ЧАО "Укртнарсгаз" – 4,432 млн грн.

По данным Офиса плательщиков, четверть (25,5%) поступила от предприятий перерабатывающей промыщленности – 45,1 млрд грн, что на 2,3 млрд грн больше показателей первого полугодия 2016-го. Наибольшими налогоплательщиками в этом секторе стали ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская обл.) – 6,970 млн грн, ЧАО "Филип Моррис Украина" – 5,835 млн грн, ПАО "Джей Ти Интернешинл Украина" (Кременчуг, Полтавская обл.) – 4,390 млн грн.

Как показывают материалы офиса, более чем в полтора раза увеличились налоговые поступления от предприятий добывающей области – с 24,5 млрд грн за 6 месяцев 2016 года до 43,8 млрд грн в 2017-м, что составило 24,8% общей суммы. Наибольшая сумма налогов среди предприятий добывающей области поступила от ПАО "Укргазвидобування" – 25,553 млн грн. "Укрнафта" перечислила 5,501 млн грн, ПрАТ "Нафтогазвидобування" – 2,298 млн грн.

Согласно данным Офиса крупных плательщиков, в десятке наибольших налогоплательщиков за первое полугодие "Укргаздобыча", "Нафтогаз Украины", "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки", "Филип Моррис Украина", "Укрнафта", НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укртрансгаз", "Джей Ти Интернешнл Украина", ГП "Энергорынок", ПАО "Укртатнафта".

Как сообщалось, в 2016 году налоговые поступления от крупных налогоплательщиков выросли на 32% по сравнению с 2015-м – до 215 млрд грн. Реестр крупных налогоплательщиков в 2017 году увеличился с 1,751 тыс. в 2016-ом до 2,834 тыс. за счет изменений в Налоговый кодекс.