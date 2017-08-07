Количество ввезенных б/у автомобилей по сниженным ставкам возросло в июле до 6 тыс.

Количество ввезенных по сниженным ставкам акцизного налога подержанных легковых автомобилей возросло до 6,446 тыс. в июле, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).

"До принятия соответствующего закона и снижения ставок акцизного налога в месяц растаможивали в среднем 1 тыс. автомобилей", – сообщила директор департамента администрирования платежей ГФС Алена Данченко в ходе пресс-конференции в пятницу.

По данным ведомства, имеющимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", количество таможенных платежей по этой категории в июле возросло до 476 млн грн, что на 30 млн грн больше поступлений в июне, когда ввезли 5,874 тыс. б/у автомобилей.

Как сообщалось, согласно принятым изменениям в Налоговый кодекс, физические и юридические лица с 1 августа 2016 года до 31 декабря 2018 года могут ввезти в Украину одно авто в год (выпущенное не ранее 2010 года), которое перепродать можно только через год.

При этом сниженные ставки акцизного налога не применяются к автомобилям, которые имеют происхождение или ввозятся из страны-агрессора (или оккупанта).

Ставки на подержанные автомобили с объемом цилиндра бензинового двигателя до 1 тыс. куб. см снижены почти в 11 раз – до EUR 0,102 за 1 куб. см (аналогично новым авто), с двигателем 1-1,5 л – почти в 22 раза, до EUR 0,063, с двигателем 1,5-2,2 л – в 6,2 раза, до EUR 0,276, с двигателем более 3 л – до EUR 2,209 (в 1,5 раза) за 1 куб. см.

Эксперты рынка отмечали, что с активизацией импорта подержанных авто отмечается сокращение доли новых "бюджетных" автомобилей в структуре рынка новых автомобилей.

За первый год действия закона в Украину везли более 50 тыс. подержанных легковых автомобилей, а поступления в госбюджет составили 4,1 млрд грн.