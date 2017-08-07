Польша продлит контракт на транзит газа по газопроводу Ямал-Европа, только если РФ снизит цену

Польша планирует продлевать контракт на транзит российского газа в Германию по газопроводу "Ямал-Европа", если Россия предложит цену ниже, чем сегодня, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в понедельник в интервью газете "Коммерсантъ".

"Может быть, да. Но только если Россия предложит куда более низкую цену, чем сегодня", - сказал В.Ващиковский в ответ на вопрос издания, планирует ли Польша продлевать контракт, который истекает 1 января 2020 года.

"Мы по-прежнему строим инфраструктуру для диверсификации поставок. И, возможно, она будет готова тогда же, когда закончится контракт. И тогда мы, может быть, согласимся на предложение российской стороны, но при условии, что цена нас заинтересует", - добавил В.Ващиковский.

"Да, сейчас мы зависимы от российского газа, но мы уже приняли решение о диверсификации поставок: мы построили терминал для СПГ и уже импортируем газ из других регионов - например, из Катара или в перспективе из США (если цена нас устроит). В июне мы уже приняли один танкер из США. В техническом плане это возможно, так что сейчас ждем предложений американцев по цене. И мы уже подписали соглашение с Данией и Норвегией, чтобы построить Baltic Pipe. Это значит, что лет через пять мы будем как минимум менее зависимы от российского газа, а возможно, и вовсе независимы от него: треть наших потребностей мы способны покрывать собственным производством, другую треть мы рассчитываем получать через терминал СПГ и оставшееся - по газопроводу из Норвегии. Мы готовы, впрочем, и дальше покупать газ из России - но по конкурентной цене. А возвращаясь к Nord Stream... Мы стремимся донести до наших европейских партнеров, что Nord Stream - политический инструмент. Мы также используем возможности обжалования этого проекта в европейских судах. И мы приветствуем санкции США в отношении тех европейских компаний, которые поддержат строительство Nord Stream 2", - заявил глава МИД Польши.

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