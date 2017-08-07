Минэнергоугля разработало схему, которая не предусматривает повышения цен на газ - Насалик

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не видит оснований для повышения цен на электроэнергию и разработало схему, не предусматривающую повышения цен на газ, сообщил глава Минэнергоугля Игорь Насалик.

"Если вы говорите о дальнейшем росте электроэнергии, то я не вижу в балансе, который мы будем представлять НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг - ИФ), мотиваций для того, чтобы цену на электроэнергию увеличивать – мы видим мотивацию для ее уменьшения еще", - заявил И.Насалик в эфире программы "Перша Шпальта" на телеканале "UA:Перший" в воскресенье.

Кроме того, по словам министра, повышение цен на газ пока также не планируется.

"Министерство разработало схему, которая не предусматривает повышение цены на газ", - сказал И.Насалик.