Экономика

04:30 07.08.2017

Минэнергоугля разработало схему, которая не предусматривает повышения цен на газ - Насалик

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не видит оснований для повышения цен на электроэнергию и разработало схему, не предусматривающую повышения цен на газ, сообщил глава Минэнергоугля Игорь Насалик.

"Если вы говорите о дальнейшем росте электроэнергии, то я не вижу в балансе, который мы будем представлять НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг - ИФ), мотиваций для того, чтобы цену на электроэнергию увеличивать – мы видим мотивацию для ее уменьшения еще", - заявил И.Насалик в эфире программы "Перша Шпальта" на телеканале "UA:Перший" в воскресенье.

Кроме того, по словам министра, повышение цен на газ пока также не планируется.

"Министерство разработало схему, которая не предусматривает повышение цены на газ", - сказал И.Насалик.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Около 103 млрд грн поступили в местные бюджеты за 7 месяцев

Минагропрод прогнозирует урожай зерновых в 2017 г. на уровне 60,2–63 млн тонн

Совет ЕС наложил санкции на 3 физических и 3 юридических российских лица в связи с ситуацией вокруг Siemens

Госэкоинспекция устанавливает причины мора рыбы в реке на Харьковщине

Балчун пока не определился с тем, настал ли момент его ухода из "Укрзализныци"

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отменил решение Кабмина о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры

Говорить о конкретной модели структуры ГФС рано, консультации с МВФ продолжаются

МСП "Ника-Тера" в январе-июле-2017 нарастил грузоперевалку на 48,3%

Производитель "искусственного мяса" Impossible получит $75 млн от Temasek, Билла Гейтса и Ли Кашина

Рынок акций Украины завершил торговую неделю снижением

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog22.html
РЕКЛАМА