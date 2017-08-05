Экономика

12:36 05.08.2017

Около 103 млрд грн поступили в местные бюджеты за 7 месяцев

В общий фонд местных бюджетов за период с января по июль включительно поступило 102,8 млрд грн, сообщил вице-премьер Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Финансовая децентрализация не сбавляет обороты. Местные бюджеты за январь-июль выросли на 24,9 млрд грн по сравнению аналогичным периодом прошлого года. В течение января-июля в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд грн", - написал он на странице в Фейсбуке в субботу.

Кроме того, по данным Г.Зубко, за семь месяцев текущего года бюджеты 366 объединенных территориальных громад (ОТГ) достигли 4,7 млрд грн. Прирост поступлений в общий фонд бюджетов ОТГ против января-июля прошлого года составил 39,8%, или +1,3 млрд грн.

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