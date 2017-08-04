Минагропрод прогнозирует урожай зерновых в 2017 г. на уровне 60,2–63 млн тонн

Урожай зерновых в Украине в 2017 году может составить 60,2–63 млн тонн, прогнозирует Министерство аграрной политики и продовольствия.