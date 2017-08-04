Экономика

16:26 04.08.2017

Госэкоинспекция устанавливает причины мора рыбы в реке на Харьковщине

На территории Рябоконивского сельсовета Краснокутского района Харьковской области в р. Мерла выявлен мор рыбы.

"По предварительным данным, общая масса потерь водных биоресурсов - более 3 тыс. голов (плотва, щука, линь)", - сообщила Госэкоинспекция в Харьковской области на странице в "Фейсбук" в пятницу.

Специалисты Госэкоинспекции выехали на место для осмотра территории и установления возможных причин гибели рыбы. Они отобрали пробы поверхностных вод для измерения содержания загрязняющих веществ, которые могли вызвать мор

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Интерфакс-Украина
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