Госэкоинспекция устанавливает причины мора рыбы в реке на Харьковщине

На территории Рябоконивского сельсовета Краснокутского района Харьковской области в р. Мерла выявлен мор рыбы.

"По предварительным данным, общая масса потерь водных биоресурсов - более 3 тыс. голов (плотва, щука, линь)", - сообщила Госэкоинспекция в Харьковской области на странице в "Фейсбук" в пятницу.

Специалисты Госэкоинспекции выехали на место для осмотра территории и установления возможных причин гибели рыбы. Они отобрали пробы поверхностных вод для измерения содержания загрязняющих веществ, которые могли вызвать мор