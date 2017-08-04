Экономика

16:15 04.08.2017

Балчун пока не определился с тем, настал ли момент его ухода из "Укрзализныци"

Глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун заявляет, что пока не определился с вопросом, пришло ли время ему покинуть занимаемую должность, однако подчеркивает, что по результатам своей работы "может спокойно смотреть в зеркало".

"Договор еще действует, и любая из сторон в любой момент может его прекратить. Я могу спокойно смотреть в зеркало, результаты моей работы видны. Согласно украинскому законодательству, пока я продолжаю работать, и это может прекратиться тогда, когда будет принято соответствующее решение", - сказал он журналистам после брифинга в Генпрокуратуре в пятницу в Киеве.

При этом руководитель ПАО отметил, что в работе любого менеджера наступает момент, когда он принимает решение об уходе.

"Но наступил ли он уже, я пока не могу сказать", - добавил В.Балчун.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял о несоответствии руководства "Укрзализныци" потребностям Украины, оно должно быть уволено. По его словам, для решения проблем "Укрзализныци" необходимы кадровые решения Кабинета министров.

Между тем еще в январе 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" В.Балчуна в конфликте с В.Омеляном. "Распри оставляйте дома", - сказал он и призвал к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.

В апреле премьер также заявлял, что решение о целесообразности продления контракта с главой "Укрзализныци" В.Балчуном будет приниматься по итогам его отчета о работе за год, однако до сегодняшнего дня такового не было.

Пресс-служба ПАО со ссылкой на директора по правовым вопросам Андрея Омельченко 21 июня сообщила, что контракт с главой правления В.Балчуном формально является продленным до 9 июня 2019 года. По его словам, в соответствии с законом "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", устава УЗ, председатель правления ПАО "Укрзализныця" назначается и освобождается от должности исключительно Кабинетом министров.

В.Балчун назначен главой ПАО распоряжением правительства. Согласно законодательству, срок полномочий председателя правления общества составляет три года.

Кроме того, по словам А.Омельченко, в соответствии с КЗоТ Украины, если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок. "Указанное положение также подтверждается судебной практикой. Речь идет о том, что правила ст. 39-1 КЗоТ о продлении срочного договора на неопределенный срок распространяются и на случаи, когда после окончания срока контракта трудовые отношения фактически продолжаются и каждая из сторон не требует их прекращения", - сказал А.Омельченко.

Поэтому, как отмечает пресс-служба ПАО, поскольку после окончания 5 июня 2017 года срока контракта с председателем правления трудовые отношения фактически пролонгируются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, действие контракта с В.Балчуном, формально считается продленным до 5 июня 2019 года.

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