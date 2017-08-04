Экономика

15:15 04.08.2017

НБУ не получал документы от новых потенциальных инвесторов на покупку украинского Сбербанка и Проминвестбанка

Национальный банк Украины (НБУ) не получал документы от новых потенциальных инвесторов на покупку украинского Сбербанка и Проминвестбанка (все - Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

"Национальный банк Украины подтверждает, что 3 августа 2017 года пакет документов от гражданина Республики Беларусь и Республики Кипр Виктора Прокопени для согласования опосредованного (через ОАО "Паритетбанк") приобретения 100% акций ПАО "Сбербанк" отозван. Документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк" от других потенциальных инвесторов в НБУ не поступало", - сообщила пресс-служба.

Относительно другого банка с российским капиталом – Проминвестбанка – в пресс-службе регулятора отметили, что 14 июля в НБУ поступило письмо от представителей украинского бизнесмена, владельца и президента компании DCH Александра Ярославского, в котором было выражено намерение в будущем подать в НБУ пакет документов для согласования приобретения существенного участия в Проминвестбанке. По состоянию на 3 августа А.Ярославский не подавал документов на приобретение существенного участия в Проминвестбанке, указано в сообщении

Как сообщалось, на днях компания белорусского бизнесмена В.Прокопени VP Capital отозвала из НБУ заявку на приобретение украинского Сбербанка.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в Сбербанке, Максиму Микитасю и Павлу Фуксу - в Проминвестбанке.

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