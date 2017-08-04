ФГВФЛ ищет принимающий банк для выведения с рынка неплатежеспособного банка "Гефест"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил о поиске принимающего банка для выведения с рынка неплатежеспособного банка "Гефест" (Киев).

Как сообщается на веб-сайте ФГВФЛ, сумма средств физических лиц, которая может быть возмещена ФГВФЛ, по данным на 2 августа 2017 года по данным отчетности неплатежеспособного банка равна нулю.

Как сообщалось, правление Национального банка Украины (НБУ) 1 августа приняло решение отнести банк "Гефест" к категории неплатежеспособных.

"Банк не выполнил требования нормативно-правовых актов центробанка в части повышения уровня регулятивного капитала до 200 млн грн в срок до 11 июля. Соответственно, НБУ обязан принять решение о признании банка "Гефест" неплатежеспособным", - говорится в сообщении регулятора. Регулятивный капитал банка "Гефест" по состоянию на 31 июля составлял менее трети необходимого уровня.

По данным НБУ, банк "Гефест" был учрежден в конце 2013 года и, учитывая кризисные явления в экономике страны, фактически не вел активную деятельность. По состоянию на дату принятия решения о признании неплатежеспособным, финучреждение не имело каких-либо обязательств перед клиентами.

Временная администрация введена в банк "Гефест" на один месяц – до 1 сентября 2017 года.

НБУ зарегистрировал банк "Гефест" в октябре 2013 года.

Единственным акционером банка на 1 января 2017 года являлось ООО "Приоритет права Лтд.", бенефициарным собственником – Игорь Кутицкий.

В конце мая 2017 года единственный акционер банка, являющийся также его директором, принял решение увеличить уставный капитал финучреждения на 80 млн грн, или на 66%, – до 201 млн грн путем дополнительного выпуска акций.

Согласно данным НБУ, банк "Гефест" по состоянию на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов занимал 90-е место (17,697 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.