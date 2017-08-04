Экономика

14:21 04.08.2017

Shell попытается обжаловать штраф АМКУ на 39 млн грн в Высшем хозсуде

Компания Shell попытается обжаловать штраф Антимонопольного комитета Украины на 39 млн грн в Высшем хозяйственном суде, сообщила пресс-служба компании.

"В январе 2017 года Shell обжаловала решение АМКУ в суде. К сожалению, Хозяйственный суд Киева, а также Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержали решение АМКУ. Shell будет использовать все имеющиеся юридические инструменты для обжалования решения указанных судов в суде высшей инстанции – Высшем хозяйственном суде Украины", - отмечают в компании.

В компании подчеркивают, что те же суды, которые отказали Shell, приняли решения по отмене штрафов для других нефтетрейдеров, наложенных в рамках того же дела АМКУ.

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2016 года оштрафовал семь нефтетрейдеров на общую сумму 204,325 млн грн, обвинив их в согласованных действиях при установлении цен на топливо.

ЧП "ОККО нафтопродукт" оштрафовано на 77,881 млн грн, ООО "ВОГ Ритейл" – на 54,036 млн грн, ООО "Альянс Холдинг" (Shell) – на 39,711 млн грн, ООО "Золотой экватор" – на 16,195 млн грн, ПП "АМИК Украина" (до 8 мая 2015 года - "ЛУКОЙЛ Украина") – 12,53 млн грн, ООО "СОКАР Петролеум" – 2,534 млн грн, ООО "Параллель" – на 1,438 млн грн.

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