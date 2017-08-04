Экономика

13:17 04.08.2017

АМКУ разрешил "Леруа Марлен Украина" арендовать имущественный комплекс столичной ЖСК "Мрия"

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "Леруа Мерлен Украина" (Киев), развивающей в стране международную сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin, арендовать активы ООО "Жилищно-строительная компания (ЖСК) "Мрия" (Киев).

Согласно сообщению АМКУ в пятницу, речь идет об аренде компанией "Леруа Мерлен Украина" целостного имущественного комплекса ЖСК "Мрия".

ООО "Леруа Мерлен Украина" зарегистрировано в 2008 году. По состоянию на 4 августа 2017 года компания владеет тремя магазинами сети Leroy Merlin в Киеве.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцем доли 100% в ООО "Леруа Мерлен Украина" выступает АО "Гроупе Адео" (Франция).

Уставный капитал компании составляет 1,269 млрд грн.

Leroy Merlin является международной сетью магазинов, специализирующихся на торговле товарами для строительства, ремонта и обустройства жилья.

Leroy Merlin входит в международную холдинговую группу Adeo, которая объединяет 27 автономных компаний в 12 странах Азии, Европы и Южной Америки.

ООО "ЖСК "Мрия" создано в 2010 году, основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

По данным госреестра, на 4 августа 2017 года долей 100% в уставном капитале ЖСК "Мрия" владеет компания "Алтейм Экспорт Лимитед" (Кипр).

Уставный капитал предприятия составляет 11,7 млн грн.

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