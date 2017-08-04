Профсоюзы сорвали одобрение НКРЭКУ скорректированного постановления по абонплате за распределение газа

Представители профсоюзов сорвали заседание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в пятницу в Киеве.

Из-за возгласов и шума в зале глава комиссии Дмитрий Вовк вынужден был закрыть заседание.

НКРЭКУ планировала одобрить проект скорректированного постановления по переходу на плату за распределение газа по принципу заказанной мощности с целью его дальнейшего обнародования на своем сайте.

По словам Д.Вовка, скорректированное постановление учитывает предложения, полученные в ходе проведенных комиссией публичных обсуждений (в частности, по упрощению процедур, дополнительной защите для потребителей с наличием газовых плит).

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта 2017 года решила ввести в действие абонплату за распределение газа, однако 10 апреля это решение было отменено для дополнительных консультаций.

Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа как товара.

При этом каждый потребитель должен будет ежемесячно платить за распределение газа фиксированную сумму, зависящую от максимальной пропускной способности его счетчика, независимо от фактических объемов потребления. В то же время цена закупаемого абонентом газа уже не будет включать стоимость транспортировки и распределения.

Предполагалось, что абонплата для бытовых потребителей на переходной период в три года будет установлена в меньших размерах, чем для остальных категорий. По окончании переходного периода абонплату для разных категорий планируется уравнять.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа