Возле НКРЭКУ представители профсоюзов протестуют против абонплаты за газ

Более тысячи представителей профсоюзных организаций и активистов из разных регионов страны проводят акцию "Профсоюзное наступление" у здания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с требованием не вводить абонплату за газ.

Профсоюзы требуют от НКРЭКУ не принимать на очередном заседании постановление о введении абонплаты за газ.

"Сегодня НКРЭКУ пытается принять очередное грабительское решение - ввести абонплату за газ. Это несправедливое решение: те, у кого есть только газовая плита, будут платить больше, чем сейчас. Мы будем платить за газ даже тогда, когда им не пользуемся - поехали в месяц на дачу, а за газ в квартире вынуждены будем заплатить. Мы требуем не принимать это постановление ", - заявил соорганизатор акции, член совета Всеукраинского профсоюза трудящихся Александр Кухарчук.

Организаторы также требуют от НКРЭКУ остановить рост тарифов в Украине.

"За год тарифы на коммунальные услуги выросли непомерно: горячая вода и отопление подорожали вдвое, электроэнергия - более чем на половину, водоснабжение – более чем на треть! В Украине энергоемкость услуг в 3-5 раз выше, чем в европейских странах. А все потому, что никто не занимается модернизацией ", - заявил председатель Федерации независимых профсоюзов Украины Сергей Павленко.

В пятницу состоится заседания НКРЭКУ, на котором будет рассматриваться вопрос введения обязательной абонентской платы за газ.

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