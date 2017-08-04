Экономика

11:41 04.08.2017

Возле НКРЭКУ представители профсоюзов протестуют против абонплаты за газ

Более тысячи представителей профсоюзных организаций и активистов из разных регионов страны проводят акцию "Профсоюзное наступление" у здания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с требованием не вводить абонплату за газ.

Профсоюзы требуют от НКРЭКУ не принимать на очередном заседании постановление о введении абонплаты за газ.

"Сегодня НКРЭКУ пытается принять очередное грабительское решение - ввести абонплату за газ. Это несправедливое решение: те, у кого есть только газовая плита, будут платить больше, чем сейчас. Мы будем платить за газ даже тогда, когда им не пользуемся - поехали в месяц на дачу, а за газ в квартире вынуждены будем заплатить. Мы требуем не принимать это постановление ", - заявил соорганизатор акции, член совета Всеукраинского профсоюза трудящихся Александр Кухарчук.

Организаторы также требуют от НКРЭКУ остановить рост тарифов в Украине.

"За год тарифы на коммунальные услуги выросли непомерно: горячая вода и отопление подорожали вдвое, электроэнергия - более чем на половину, водоснабжение – более чем на треть! В Украине энергоемкость услуг в 3-5 раз выше, чем в европейских странах. А все потому, что никто не занимается модернизацией ", - заявил председатель Федерации независимых профсоюзов Украины Сергей Павленко.

В пятницу состоится заседания НКРЭКУ, на котором будет рассматриваться вопрос введения обязательной абонентской платы за газ.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина до конца 2019 года откажется от антрацитового угля

Осенние изменения в госбюджет-2017 будут предусматривать выделение дополнительных средств на соцпрограммы

Украина и Великобритания договорились о удвоении квот на автоперевозки

"Метинвест" заявляет о провокациях полиции в отношении подразделения компании в Кривом Роге

Правительство отклонило финплан "Укртрансгаза", которые оно же ранее согласовало в финплане "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Фондовые индексы Европы слабо меняются в пятницу в ожидании статданных из США

АМКУ разрешил совладельцу "Строконстантиновсахара" купить сахзавод у "Сварог Вест Груп"

Глава ArcelorMittal удовлетворен договором о приобретении итальянского завода Ilva

ГФС в ходе обысков производителя подсолнечного масла изъяла продукцию и технику на 45,7 млн грн

Кистион прогнозирует снижение запасов угля на складах ТЭС вследствие летнего пика потребления и ремонтов блоков АЭС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
принтер 3д
РЕКЛАМА