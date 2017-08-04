Глава ArcelorMittal удовлетворен договором о приобретении итальянского завода Ilva

ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания мира, договорилась с правительством Италии о приобретении сталелитейной компании Ilva, что позволит ей укрепить свои позиции в Европе, сообщается в обращении председателя и генерального директора ArcelorMittal Лакшми Миттала к сотрудникам компании, опубликованном в корпоративной газете ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" "Металлург" в пятницу.

"Подписание соглашения с правительством Италии об аренде и покупке компании Ilva в прошлом месяце - это крупный успех для ArcelorMittal; подписание договора было ключевым этапом после длительной упорной борьбы за владение крупнейшим сталелитейным заводом в Европе", - констатировал Л.Миттал.

При этом он пояснил, что компания была заинтересована в покупке этого крупного итальянского производителя, так как, во-первых, у ArcelorMittal нет сталелитейных предприятий в Италии, и данное приобретение, тем самым, пополнит мощности группы в Европе. Во-вторых, Италия занимает второе место по потреблению стали в Европе, а Ilva - крупнейший производитель стали в Италии и единственное предприятие полного цикла.

"Так что логично, что Ilva занимает сильную позицию в Италии, при этом Италия импортирует от 60 до 70% листового проката для своих потребностей. В-третьих, Ilva имеет потенциал стать активом №1 по производству стали", - отметил глава компании.

По его словам, для компании главной проблемой остается избыток мощностей в металлургической промышленности.

"С сокращением импорта из Китая, ввиду наложенных пошлин, импорт из третьих стран становится растущей угрозой. Особенно растет импорт в Европе, его прирост на конец мая 2017 года составил 13,5% в годовом исчислении. В результате нам не удалось в полном размере воспользоваться ростом спроса, и поэтому мы продолжаем призывать к комплексному реагированию на практику недобросовестной торговли", - говорится в обращении Л. Миттала.

Собственник компании выразил также удовлетворение тем, что Китаю удается сокращать производственные мощности, считая, что планы по сокращению мощностей на 150 млн тонн стали нужно увеличить.

"Гладя вперед, во второе полугодие, мы видим хорошую перспективу. Средний мировой индекс деловой активности ArcelorMittal в июне составлял 54,3 – в любом случае выше 50, что означает рост. Это является самым значительным показателем спроса, который мы наблюдали на рынках, где мы присутствуем с 2011 года. А сегодня мы повысили нашу оценку видимого объема потребления стали на мировом рынке до 2,5-3%, а это повышение по сравнению с результатами нашего предыдущего прогноза: от 0,5 до 1,5%", - озвучил прогноз топ-менеджер.

Касаясь перспектив непосредственно ArcelorMittal, то глава компании сообщил, что портфолио заказов достигло значительного масштаба, а уровень складских запасов заказчиков остается на нормальном уровне и это послужит основой для поддержания значительного объема потребления стали.

"При этих рыночных условиях мы должны воспользоваться возможностями и обеспечить получение выгоды, а также зафиксировать увеличение нашей доли", - добавил Л. Миттал.

ArcelorMittal является крупнейшей сталелитейной компанией мира. ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".