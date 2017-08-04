Кистион прогнозирует снижение запасов угля на складах ТЭС вследствие летнего пика потребления и ремонтов блоков АЭС

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион прогнозирует небольшое снижение запасов угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) вследствие прохождения летнего пика потребления электроэнергии и проведения плановых ремонтов на блоках атомных электростанций (АЭС) в рамках подготовки к их работе зимний период.

"Лето - это второй пиковый период, когда украинская энергосистема должна работать под нашим пристальным вниманием. Сейчас все идет по плану не только в направлении накопления угля, но и в производстве электроэнергии", - приводятся его слова на правительственном портале.

По его данным, на сегодня запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 2,344 млн тонн, в т.ч. газовой группы – 1,477 млн тонн, антрацитовой – 0,867 млн тонн. При этом запасы антрацита продолжают расти, а основную нагрузку несут станции, работающие на газовой группе угля.

В.Кистион в ходе прошедшего в четверг совещания также сообщил, что благодаря действовавшим чрезвычайным мерам на рынке электрической энергии в период с 17 февраля по 17 июля удалось сэкономить около 2,7 млн тонн угля марки "А".

В ходе совещания с руководителями стратегических предприятий объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, также было решено внести на ближайшее заседание Кабинета министров вопрос о создании при координационного центра, который займется подготовкой нормативной базы, необходимой для имплементации Закона Украины "О рынке электроэнергии".

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