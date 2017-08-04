Экономика

11:09 04.08.2017

ЕИБ может выделить EUR37 млн на увеличение производства газа в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения кредита на EUR37 млн для увеличения производства природного газа в Украине.

"Проект направлен на увеличение производства природного газа путем установки новых газокомпрессорных установок и установок для очистки газа на некоторых газовых месторождениях Украины", – говорится в сообщении ЕИБ на его сайте в четверг.

Согласно ему, общая стоимость проекта оценивается в EUR98 млн, однако другие источники финансирования не уточняются.

В документе также отсутствует название конкретного заемщика, однако говорится, что этот проект относится к проектам в госсекторе.

Крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране, является "Укргазвыдобування" (УГВ) – 100% "дочка" НАК "Нафтогаз Украины". Разработанная УГВ программа "20/20" предусматривает увеличение добычи газа до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году и 20,1 млрд куб. м – в 2020 году.

В январе-июле 2017 года УГВ увеличила добычу на 3% к январю-июлю-2016 года – до 8,78 млрд куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта", в котором государству принадлежит 50%+1 акция, сократило ее на 9,2% – до 694,1 млн куб. м, а другие компании нарастили на 7,9% – до 2,57 млрд куб. м.

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